2019-05-06T06:36:42+03:00
Общество

Купальный сезон открыли в Ижевске

Смельчаков заметили на пляже
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Представляете, в Ижевске уже открыли купальный сезон. В сети гуляют фото, как вчера, 5 мая, на ижевском пляже купалась девушка.

Судя по фотографии кроме нее никто больше не рискнул зайти в воду, даже при такой теплой погоде.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Спор видимо был, ныряешь и получаешь деньги, - пишут пользователи под видео.

Напомним, в прошлом году официально купаться было разрешено в июне (продолжение).

Кстати, если смотреть прогноз погоды, то такие смельчаки на водоемах Ижевска будут появляться все чаще и чаще.

Ижевчанин окунулся в пруд май 2019.Подпишись на самую главную группу в Ижевске - https://vk.com/typical_izhev

ИСТОЧНИК KP.RU

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