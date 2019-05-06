2019-05-07T09:39:33+03:00
Общество

«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг компании в Ижевске

Купить школьную форму теперь можно в «Брючках 18»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг и сменили название на «Брючки 18». Это связано с тем, что компания решила сделать производство школьной формы основным видом деятельности.

- В ближайшее время для удобства покупателей мы планируем расширить торговую площадь, - рассказали специалисты «Брючек 18». - Кроме того, мы сосредоточили в одном месте торговые площади, производство и склад готовой продукции. Теперь, придя в наш отдел за школьной формой, вы обязательно найдете нужный размер.

В магазине представлен широкий размерный ряд – с 26 по 54. Компания гарантирует низкие цены: они неизменны уже 5 год! Натуральные сертифицированные ткани и собственное производство позволяют гарантировать высокое качество школьной формы.

Напоминаем, что в нашей группе проходит конкурс, где мы разыгрываем сертификаты на покупку от «Брючек 18».

Обращайтесь по адресу: Красноармейская улица, 127, Ижевск тел. +7 (3412) 32-32-62

Реклама,

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону