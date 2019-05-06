«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг компании в Ижевске

6 Май 14:16 2019-05-07T09:39:33+03:00

Купить школьную форму теперь можно в «Брючках 18»

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«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг и сменили название на «Брючки 18». Это связано с тем, что компания решила сделать производство школьной формы основным видом деятельности.

- В ближайшее время для удобства покупателей мы планируем расширить торговую площадь, - рассказали специалисты «Брючек 18». - Кроме того, мы сосредоточили в одном месте торговые площади, производство и склад готовой продукции. Теперь, придя в наш отдел за школьной формой, вы обязательно найдете нужный размер.

В магазине представлен широкий размерный ряд – с 26 по 54. Компания гарантирует низкие цены: они неизменны уже 5 год! Натуральные сертифицированные ткани и собственное производство позволяют гарантировать высокое качество школьной формы.

Напоминаем, что в нашей группе проходит конкурс, где мы разыгрываем сертификаты на покупку от «Брючек 18».

Обращайтесь по адресу: Красноармейская улица, 127, Ижевск тел. +7 (3412) 32-32-62

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ИСТОЧНИК KP.RU