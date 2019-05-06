Водитель квадроцикла из Удмуртии погиб в ДТП

6 Май 16:45 2019-05-07T09:49:41+03:00

Он не справился с управлением

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В Удмуртии 2 мая произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- В Завьяловском районе 33-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и улетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина погиб.

ВАЖНО!

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций!

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ИСТОЧНИК KP.RU