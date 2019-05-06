Пьяный водитель маршрутки в Ижевске столкнулся с легковушкой

6 Май 13:09 2019-05-06T14:50:55+03:00

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В Ижевске 4 мая по улице Сабурова столкнулись маршрутка и легковушка «Хендэ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По информации ведомства, по вине пьяного водителя маршрутки пострадали шесть человек. Маршрутка врезалась в легковушку «Хендэ», за рулем которой был 24-летний молодой человек.

При столкновении получили травмы водитель и пассажиры легковушки: 16-летний юноша, 17-летняя и 29-летняя девушки. А также пассажиры маршрутки, 29-летняя девушка и 36-летняя женщина.

О пьяном водителе нет информации, но как известно, пьяному море по колено.

Всего с 1 по 5 мая в республике произошло 18 ДТП с пострадавшими, в результате которых три человека погибли, 24 участника дорожного движения получили травмы, из них трое детей. При этом было выявлено 164 водителя, управлявших машиной в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU