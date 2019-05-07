В Ижевске автобус украсили рисунками детей ко Дню Победы

7 Май 06:04 2019-05-07T09:59:31+03:00

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В Ижевске появился тематический автобус, который украсили детскими рисунками ко Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, на предприятии подвели итоги конкурса детских работ «Дороги Победы», а лучшими снимками оформили борта автобуса.

6 мая тематический победный автобус выехал на маршрут №36, а перед этим несколько финалистов конкурса успели сделать фото и селфи рядом со своими рисунками. Сегодня, 7 мая, автобус будет работать на маршруте №19.

- Внутри автобуса царит особая атмосфера. Сегодня (6 мая, - прим. ред.) пассажиры получили в подарок Георгиевские ленты. В ближайшие предпраздничные дни в этом автобусе будут проводиться акции ко Дню Победы, - отметили на предприятии.

КСТАТИ

Чтобы знать, на каком маршруте работает этот автобус в определенные дни, нужно лишь зайти на сайт IGIS.RU, навести курсор (или кликнуть) на автобус и вы увидите его гос. номер. Автобус, оформленный в рамках конкурса #ДорогиПобеды, ездит с номером НА384.

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ИСТОЧНИК KP.RU