В Удмуртии разыскиваются родственники погибшего во время Великой Отечественной войны бойца

6 Май 09:46 2019-05-06T11:53:14+03:00

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В Удмуртии разыскиваются родные погибшего во время Великой Отечественной войны бойца. Об этом сообщает московский поисковый отряд «Обелиск».

- Игнатьев Михаил Константинович, 1910 г. р., рядовой 1316 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. Адрес семьи до войны: Удмуртская АССР, Кезский р-н (более точного адреса установить пока не удалось). Призван 02.10.1941 г. Кезским РВК Удмуртской АССР, - сообщает поисковый отряд.

Боец умер от ран 24.08.1942 года года в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии и был захоронен в дер. Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года московским поисковым отрядом «Обелиск» г. Москва (командир Михаил Поляков), в ходе проведения «Вахты Памяти- 2016», и захоронены 6 мая 2017 года в братской могиле в с. Васильевское Темкинского района Смоленской области.

Поиск родных Игнатьева Михаила Константиновича продолжается для того, чтобы передать им Именную папку по бойцу и адрес современного места захоронения, чтобы родственники смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU