Какие дороги перекроют 7 мая в Ижевске?

7 Май 07:04 2019-05-07T10:03:55+03:00

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Сегодня, 7 мая, в Ижевске состоится генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим будут перекрыты некоторые центральные улицы.

По данным городской администрации с 18:30 до 22:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

- ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Кирова

- ул. Лихвинцева и Наговицына от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров

- ул. Красногеройская от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской

Автомобилистов города просят проявить терпение и заранее выбирать пути объезда. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте 9may.izh.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU