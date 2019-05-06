Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону
Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону для централизованной подготовки к сезону 2019/20. Об этом сообщает портал sportur.ru.
- В основной состав вошли Ульяна Кайшева и Александр Поварницын, в резервной команде – Ильназ Мухамедзянов, Кристина Егорова и Валерия Васнецова, - сообщается на портале.
Первые сборы пройдут уже 14 мая в Алтайском крае.
Напомним, биатлонисты из Удмуртии завоевали бронзу в эстафете на чемпионате России.
Биатлонисты из Удмуртии выступали в составе сборной России на Кубке мира.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Удмуртии начался ремонт автодороги регионального значения.
- Глава Удмуртии выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»