2019-05-06T12:05:24+03:00
Спорт

Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону

Подготовка к новому сезону начнется уже 14 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону для централизованной подготовки к сезону 2019/20. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- В основной состав вошли Ульяна Кайшева и Александр Поварницын, в резервной команде – Ильназ Мухамедзянов, Кристина Егорова и Валерия Васнецова, - сообщается на портале.

Первые сборы пройдут уже 14 мая в Алтайском крае.

Напомним, биатлонисты из Удмуртии завоевали бронзу в эстафете на чемпионате России.

Биатлонисты из Удмуртии выступали в составе сборной России на Кубке мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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