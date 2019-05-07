7 Май 07:43 2019-05-07T10:02:27+03:00

Это связано с православной Радоницей и Днем Победы

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Дополнительные автобусы будут ходить до кладбищ Ижевска 7 и 9 мая в связи с православной Радоницей и Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Маршрут № 320к «9 Января–Хохряки» будет ездить с 07:56 до 13:43 с интервалом 13 минут или по мере накопления пассажиров. Последний рейс от ост. «9 Января» будет в 13:43, а от Хохряков в 14:09.Также можно воспользоваться маршрутом №320 (7 мая - расписание буднего дня, 9 мая - расписание воскресенья).

Маршрут № 317к «Южная АС – Южное кладбище» будет ездить с 07:30 до 13:50 (до Южного кладбища) с интервалом 15 минут или по мере накопления пассажиров. Последний рейс с Южного кладбища в 14:10.

Маршрут № 41к «Южная АС – Южное кладбище» будет ездить с 07:30 до 14:12 (рейсы до Южного кладбища) с интервалом 30 минут или по мере накопления пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU