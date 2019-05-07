Tele2 продолжает наращивать сеть LTE в Удмуртии

7 Май 14:55 2019-05-07T14:55:52+03:00

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В 2019 году в Удмуртии Tele2 фокусируется на увеличении покрытия 4G в малых населенных пунктах и расширении емкости сети в крупных городах Республики Удмуртии. Компания намерена обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом территорию, на которой проживает 96% населения региона, что позволит практически сравнять охват сети LTE с текущим покрытием голосовой связью.

По итогам первого квартала этого года оператор увеличил количество базовых станций в регионе на 12%, дополнительная стройка велась в 14 районах Удмуртии. Доступ к технологии 4G появился у жителей деревень Турчино Юкаменского района, Кекоран Якшур-Бодьинского района, Писеево Алнашского района. Кроме того, оператор увеличил емкость сети четвертого поколения в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле и ряде других крупных населенных пунктов с высоким уровнем потребления интернет-трафика.

Развитие 4G-технологии в Удмуртии оператор ведет на фоне активной миграции интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Каждый второй абонент Tele2 в регионе – пользователь высокоскоростного мобильного интернета, доля 4G в общем объеме потребления интернет-трафика составляет более 65%. По итогам первого квартала 2019 года объем скачанных в сети LTE гигабайтов вырос еще на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU