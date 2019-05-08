В Ижевске ночью сгорел дом

СЕГОДНЯ 06:09 2019-05-08T06:59:43+03:00

По сообщениям очевидцев, на месте работало пять единиц техники от МЧС

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В Ижевске около 23.00 7 мая загорелся дом в районе «Болото». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дым и пламя было видно даже из центра города. По предварительным данным, загорелся бесхозный частный дом, в котором уже давно никто не жил.

Фото: Оксана Жуйкова в ИГГС

Свидетели рассказывают, что на месте работало пять единиц техники от МЧС и три кареты скорой помощи. Сообщений о пострадавших нет.

Фото: Евгений Кузнецов в ИГГС

Фото: Илья Печёнкин в ИГГС

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ИСТОЧНИК KP.RU