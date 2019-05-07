Очевидцы: женщина выпала из окна в Ижевске

7 Май 17:14 2019-05-08T10:58:21+03:00

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В Ижевске 7 мая в соцсетях появились фотографии, как врачи на носилках уносят женщину.

- Союзная, 127 девушка выпала из окна, подробности неизвестны, - подписала фото Анастасия Ефимова.

По информации пресс-службы МВД по Удмуртии, женщина упала со второго этажа. Жива, ее отвезли в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В комментариях под постом пользователи предположили, что женщина мыла окна и выпала.

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ИСТОЧНИК KP.RU