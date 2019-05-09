Чемпионка мира Алина Загитова на Первом канале рассказала о воевавших прадедах

9 Май 08:02 2019-05-09T08:13:07+03:00

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Чемпионка мира Алина Загитова в интервью на Первом канале рассказала о прадедах, которые прошли Великую Отечественную войну.

- Воевал прадедушка, его призвали на войну в августе 41 года воевал в составе 139 стрелкового полка в суворовской дивизии у него было очень много ранений, за время войны его наградили орденами и медалями. Он вернулся с войны и успел передать частичку истории своему сыну, моему папе, - рассказала Алина Загитова.

Парад Победы для семьи Загитовых - это очень серьезное и важное мероприятие, фигуристка рассказала о том, что даже отменяет тренировки, чтобы побывать на параде.

- У меня отменяются тренировки мама с папой отменяют свою работу. Сначала ходили на парад в Ижевске, а в прошлом году впервые побывала на параде в Москве. Больше всего запомнилось, что каждое движение было отточено, для меня как для фигуристки это очень важно. Сразу понятно, что очень много сил было вложено в подготовку парада, - поделилась чемпионка.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1048" height="576" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/707664" frameborder="0"></iframe> Чемпионка мира Алина Загитова рассказала в эфире Первого канала о воевавших прадедах.

ИСТОЧНИК KP.RU