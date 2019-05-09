2019-05-09T21:36:55+03:00
День Победы

Герои не умирают! Гала-концерт «Песни Нашей победы» собрал на набережной Ижевского пруда несколько сотен человек

Спуск от Монумента Дружбы народов превратился в один большой зрительный зал
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Валерия ШаньгинаФото: Валерия Шаньгина
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День Победы в Ижевске завершился гала-концертом проекта радиостанции «Адам» (12+) «Песни нашей Победы» при поддержке Правительства Удмуртии.

Фото: Анастасия Шагаева

Фото: Анастасия Шагаева

На сцену вышли представители самых разных профессий: педагоги, инженеры, технологи, экономисты, студенты, строители и водители – победители предыдущих этапов, которые несколько месяцев тщательно готовились к этому выступлению.

Фото: Анастасия Шагаева

Фото: Анастасия Шагаева

Зрителей собралось очень много – несколько сотен. Люди заняли весь спуск от Монумента Дружбы народов, расположись на склонах, стояли возле сцены.

Фото: Мария Хафизова

Фото: Мария Хафизова

В этот вечер прозвучали все самые любимые песни военных лет: «Катюша», «До свидания, мальчики» и другие.

В заключение концерта организаторы поделились историями своих погибших на войне родственников, затем последовал короткий спич «Герои не умирают». На сцену пригласили всех участников, которые также начали скандировать: «Герои не умирают!», а затем под первые залпы салюта зазвучала песня «День Победы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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