Герои не умирают! Гала-концерт «Песни Нашей победы» собрал на набережной Ижевского пруда несколько сотен человек
День Победы в Ижевске завершился гала-концертом проекта радиостанции «Адам» (12+) «Песни нашей Победы» при поддержке Правительства Удмуртии.
Фото: Анастасия Шагаева
На сцену вышли представители самых разных профессий: педагоги, инженеры, технологи, экономисты, студенты, строители и водители – победители предыдущих этапов, которые несколько месяцев тщательно готовились к этому выступлению.
Фото: Анастасия Шагаева
Зрителей собралось очень много – несколько сотен. Люди заняли весь спуск от Монумента Дружбы народов, расположись на склонах, стояли возле сцены.
Фото: Мария Хафизова
В этот вечер прозвучали все самые любимые песни военных лет: «Катюша», «До свидания, мальчики» и другие.
В заключение концерта организаторы поделились историями своих погибших на войне родственников, затем последовал короткий спич «Герои не умирают». На сцену пригласили всех участников, которые также начали скандировать: «Герои не умирают!», а затем под первые залпы салюта зазвучала песня «День Победы».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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