Парад Победы в Ижевске: 1700 участников и 50 тысяч зрителей
В Ижевске традиционно 9 мая проводится Парад Победы. В нем приняли участие личный состав силовых подразделений, студенты, кадеты, члены патриотических организаций, ветераны республиканских отделений общероссийских общественных организаций.
Всего в Параде участвовали 1756 человек, 50 тысяч пришли посмотреть на самое масштабное мероприятие Дня Победы. Помимо пешего парада была представлена военная техника, автомобили, которые выпускали в годы войны и послевоенное время. Также продемонстрировали макеты боевого оружия и военная форма тех времен.
на Центральной площади города Ижевска произвели праздничный залп легендарной "Катюши"..
Предприятия Удмуртии прошли отдельной колонной: концерн «Калашников», «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Предприятие в годы войны участвовало в изготовлении снарядов для гвардейских реактивных миномётов «Катюша». Работники завода по традиции на Центральной площади города Ижевска произвели праздничный залп легендарной "Катюши".
Фото: Алена Селезнева
И, конечно же, обещанный подарок на Парад Победы – новейшая модель арктического зенитного ракетного комплекса «Тор».
Фото: Алена Селезнева
Завершился парад акцией «Бессмертный полк», который проходит у нас в республике уже шестой год подряд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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