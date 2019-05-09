Парад Победы в Ижевске: 1700 участников и 50 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-09T11:29:37+03:00

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В Ижевске традиционно 9 мая проводится Парад Победы. В нем приняли участие личный состав силовых подразделений, студенты, кадеты, члены патриотических организаций, ветераны республиканских отделений общероссийских общественных организаций.

Всего в Параде участвовали 1756 человек, 50 тысяч пришли посмотреть на самое масштабное мероприятие Дня Победы. Помимо пешего парада была представлена военная техника, автомобили, которые выпускали в годы войны и послевоенное время. Также продемонстрировали макеты боевого оружия и военная форма тех времен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/707722" frameborder="0"></iframe> на Центральной площади города Ижевска произвели праздничный залп легендарной "Катюши"..

Предприятия Удмуртии прошли отдельной колонной: концерн «Калашников», «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Предприятие в годы войны участвовало в изготовлении снарядов для гвардейских реактивных миномётов «Катюша». Работники завода по традиции на Центральной площади города Ижевска произвели праздничный залп легендарной "Катюши".

Фото: Алена Селезнева

И, конечно же, обещанный подарок на Парад Победы – новейшая модель арктического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Фото: Алена Селезнева

Завершился парад акцией «Бессмертный полк», который проходит у нас в республике уже шестой год подряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU