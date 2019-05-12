Заброшенную «психушку» в Ижевске сняли с высоты птичьего полета
Знаменитый заброшенный объект в Ижевске «психушка» стала объектом видеокамеры – ее сняли с высоты птичьего полета. Зрелище, если честно, пугает – огромное здание в шесть этажей, которое находится посреди леса, медленно разваливается.
Фото: Евгений
Фото: Евгений
Фото: Евгений
Стоит внести ясность. Среди местных жителей этот объект известен, как «психушка». Однако, на самом деле это незаконченный корпус ижевской государственной сельскохозяйственной академии, как рассказывают исследователи городской среды. Его возвели в 1992 году, однако так и не закончили. Некоторые ошибочно стали приписывать его к Республиканской клинической психиатрической больнице.
Фото: Евгений
Фото: Евгений
Фото: Евгений
С 2007 года у заброшенного объекта появилась охрана. Говорят, что это связано с несколькими несчастными случаями, которые произошли в здании.
Фото: Евгений
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ИСТОЧНИК KP.RU
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