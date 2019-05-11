11 Май 13:17 2019-05-11T13:17:01+03:00

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Жителей Ижевска приглашают на субботник в дендропарк в парке Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция под девизом «Чистый дендропарк – чистая совесть!» пройдет во вторник, 14 мая. Всех желающих приглашают к 9:00.

Отметим, что инвентарь для уборки предоставляет администрация парка.

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СПРАВКА

Дендропарк парка Космонавтов насчитывает более 900 видов различных декоративных и лекарственных и водных культур. В коллекции Дендропарка представлена флора дальнего Востока, Японии, Китая, Северной Америки, Западной Европы и Средней Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU