Жителей Ижевска приглашают на субботник в дендропарк
Жителей Ижевска приглашают на субботник в дендропарк в парке Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Акция под девизом «Чистый дендропарк – чистая совесть!» пройдет во вторник, 14 мая. Всех желающих приглашают к 9:00.
Отметим, что инвентарь для уборки предоставляет администрация парка.
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СПРАВКА
Дендропарк парка Космонавтов насчитывает более 900 видов различных декоративных и лекарственных и водных культур. В коллекции Дендропарка представлена флора дальнего Востока, Японии, Китая, Северной Америки, Западной Европы и Средней Азии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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