В Ижевске телефонные мошенники обманули предпринимателя на 45 тысяч рублей

12 Май 11:34 2019-05-12T11:34:13+03:00

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В Ижевске 38-летний индивидуальный предприниматель попался на удочку мошенникам. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску, на его мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

- В ходе разговора звонивший сообщил, что с банковского счета ижевчанина пытаются похитить деньги. Также он пояснил, что для того, чтобы сохранить денежные средства, их необходимо перевести на специальный счет. Для этого ему необходимо назвать номер банковского счета и в последующем продиктовать коды, которые он получит в смс-сообщениях, - сообщили в пресс-службе.

Выполнив все указания, мужчина лишился 45 тысяч рублей. А все потому, что эти данные нужны были мошенникам для доступа к его счетам.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU