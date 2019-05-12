Появилось видео, как дети спускаются с крыши по выступающим кирпичам в Ижевске

12 Май 12:25 2019-05-12T12:25:15+03:00

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В субботу, 11 мая, в социальных сетях появилось видео из Ижевска, как два мальчика спускаются с крыши по выступающим кирпичам. Дело было на котельной, что стоит во дворе. В кадре – два мальчика примерно 13 лет. Они бегают по крыше на высоте, примерно, пятого этажа, один из них решил спуститься на пристрой практически по голой стене, руками и ногами держится только за выступающие кирпичи, которые являются элементом декора.

Успешно спустившись, один из них начинает помогать второму, так как тот не может нащупать кирпич ногой. Взобравшись обратно, ребенок помогает своему товарищу. Несмотря на то, что видео заканчивается хорошо (дети успешно спустились на землю), опасные развлечения заставляют вздрогнуть. Авто видео поясняет, что такие шалости не редкость в этом дворе, а все потому, что нет нормальной детской площадки.

ВАЖНО!

Стоит сказать, что приближается лето – время, когда дети постоянно находятся на улице и пытаются найти себе занятие. В их поле зрения попадаются заброшенные здания, канавы, опасные сооружения и прочее-прочее. Уважаемые родители, взрослые! Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра. Помните, что ваше внимание и ответственность – залог их безопасности!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708258" frameborder="0"></iframe> Дети спускаются с крыши по выступающим кирпичам в Ижевске.Видео: Алексей Петров (vk.com/id136392867) в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU