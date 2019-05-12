На улице Ленина в Ижевске могут расширить дорогу
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев выехал на улицу Ленина, где в эти дни прокладывают бордюры вдоль трамвайных путей. Эти бордюры вызвали бурю негодования среди жителей.
- Вместе с общественниками, заказчиком, подрядчиком, ИжГЭТом посмотрели ситуацию на месте, - написал глава города в социальной сети. - Есть целый ряд вопросов к организации движения на ремонтируемом участке. Поручил Игорю Сальникову (зам главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству – Прим.ред.) в ближайшие дни назначить техсовет, где совместно с ГИБДД рассмотреть вопросы, - написал Олег Бекмеметьев.
Фото: Олег Бекмеметьев
В частности, предлагается организовать разворот на улице Ленина, уширить ее перед перекрестком с Удмуртской, установить знаки, которые запрещают стоянку вдоль улицы (от Пушкинской до Удмуртской) в часы пик и организовать остановки на перекрестке с улицей Коммунаров.
- Работы останавливать на Ленина мы не будем, чтобы не отставать от графика. Бордюрам быть. Возможно, после решения техсовета их расположение и высоту придется на некоторых участках откорректировать, - заключил глава Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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