Мандрилы, пингвины и фламинго: Зоопарк Ижевска выпустил летних обитателей
В зоопарке Ижевска выпустили на прогулку всех обитателей южных континентов! Те, кто зимой прятался в теплых вольерах, сейчас радостные гуляют на улице. В частности, мандрилы увлечённо исследуют вольер, что-то ищут в траве, капают под камнями и разбирают на щепки бревна в вольере.
- Перуанские пингвины теперь принимают солнечные ванны. Заплывы устраивают под открытым небом. С наслаждением вдыхая свежий майский воздух. Фламинго не отстают. Гуляют по свежей зеленой травке, чистят перышки и прихорашиваются к майскому наплыву гостей в зоопарке, - рассказали в пресс-службе.
Капибара Валера привыкает к новым апартаментам. Он переехал в центральную часть зоопарка. Здесь же, рядом с детской площадкой вновь начал свою работу мышиный городок. Пеликаны блаженствуют – отныне их можно увидеть в летних вольерах.
Кстати, напоминаем, что с 1 мая зоопарк работает с 9.00 до 21.00.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Кассы завершают свою работу за полчаса до закрытия зоопарка
Входной билет - 250 руб.
В мае с 19:00 до 21:00 стоимость взрослого входного билета составляет 100 рублей.
Льготное посещение - 100 рублей для следующих категорий граждан:
- дети (с 5 до 14 лет) при предъявлении свидетельства о рождении
- школьники («Билет школьника»)
- студенты (очное отделение, при предъявлении студенческого билета)
- пенсионеры (женщины 55+ и мужчины 60+ при предъявлении пенсионного удостоверения или справки. Пенсионеры 65+ по паспорту гражданина РФ)
- инвалиды 3 группы при предъявлении удостоверения
- курсанты военных училищ при предъявлении военного билета
- военнослужащие (по призыву) при предъявлении военного билета
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Глава Ижевска проверил, как идет ремонт на улице Ленина. В частности, как там укладывают бордюры вдоль трамвайных путей. И предложил несколько вариантов по улучшению улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»