2019-05-13T15:51:11+03:00
Авто

В Удмуртии начнут официально укладывать асфальт в лужи?

Своим мнением поделился председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: news.1777.ruФото: news.1777.ru
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В России планируют официально разрешить укладывать асфальт в лужи. Разработку нового ГОСТа заказал Росавтодор научно-исследовательскому институту. В частности, в документах прописано, что при выпадении кратковременных осадков в виде дождя и снега допускается укладка асфальтобетонных смесей на предварительно подготовленный нижележащий слой.

Чем это грозит? И как сейчас проходит ремонт дорог в Ижевске? Рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Будет ли работать новый ГОСТ на укладку асфальта? И почему дорожные работы в этом году ведутся в дневное время?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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