В Удмуртии начнут официально укладывать асфальт в лужи?
В России планируют официально разрешить укладывать асфальт в лужи. Разработку нового ГОСТа заказал Росавтодор научно-исследовательскому институту. В частности, в документах прописано, что при выпадении кратковременных осадков в виде дождя и снега допускается укладка асфальтобетонных смесей на предварительно подготовленный нижележащий слой.
Чем это грозит? И как сейчас проходит ремонт дорог в Ижевске? Рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.
Будет ли работать новый ГОСТ на укладку асфальта? И почему дорожные работы в этом году ведутся в дневное время?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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