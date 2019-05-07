2019-05-07T10:06:33+03:00
Общество

На улице Бабушкина в Ижевске приостановили ремонт

Почему остановили работы и какие еще участки ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»?
Анастасия Захарова
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На бабушкина ремонтируют 600 метров дорожного полотнаНа бабушкина ремонтируют 600 метров дорожного полотнаФото: Анастасия Захарова
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6 мая в Ижевске состоялся объезд по дорогам, которые ремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объезд отправились глава города Олег Бекмеметьев, начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов и представители общественной организации "Автомобильная Удмуртия". Одним из участков, которые посетили проверяющие, стала улица Бабушкина.

На бабушкина ремонтируют 600 метров дорожного полотна Фото: Анастасия Захарова

На бабушкина ремонтируют 600 метров дорожного полотнаФото: Анастасия Захарова

Сюда с проверкой отправились не случайно. Представители общественной организации «Автомобильная Удмуртия» сообщили, что им поступило обращение от ижевчан – они были возмущены тем, что асфальт здесь укладывали в дождь. Общественники сразу же отправились на Бабушкина.

- Машины еще не работали, а стояли. Мы спросили, сколько времени они находятся в ожидании. Оказалось, что порядка трех часов. Поэтому мы подумали, что асфальт остыл, попросили пирометр у специалиста. Его не оказалось на месте. Возникли подозрения. Мы с подрядчиком взяли керны* на исследование, - рассказал Борис Ломаев, руководитель общественной организации «Автомобильная Удмуртия».

Улицу Бабушкина, в том числе шлюзовый проезд, ремонтируют по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь задействовано 16 единиц техники. Под сомнением качество работ на 180 метрах.

Пока на Бабушкина уложили только выравнивающий слой. Если выявят дефекты, подрядчик переделает работу. Пока асфальт не уложили полностью, переделать работу будет дешевле.

Кстати, сам подрядчик уверяет, что по нормативам погода позволяла проводить ремонт в тот день. Пока работы на участке приостановлены до появления результатов независимой экспертизы. В ситуации разбирается администрация города.

результаты экспертизы подрядчика говорят, что все в норме Фото: Анастасия Захарова

результаты экспертизы подрядчика говорят, что все в нормеФото: Анастасия Захарова

Однако власти собираются сделать дополнительные исследования в независимой лаборатории. Пока их нет, ремонт приостановили.

- Мы в дождь асфальтобетон не укладывали, была мелкая изморось. По документам укладка асфальтобетона запрещается только в ливень. До начала небольшого дождя мы пролили эмульсии на сухое дорожное полотно, поэтому эмульсия успела сработать, и сцепление на участке выполнено должным образом, - прокомментировал Юрий Корнилов, директор по производству дорожного предприятия Ижевска.

Глава города Олег Бекмеметьев потребовал предоставить видеозаписи работ и журнал, где фиксировали погодные условия.

- Большое спасибо общественникам за участие в этой работе. По результатам анализа самого подрядчика мы видим, что проходим чуть выше нижнего порога. Эти результаты необходимо подтвердить в независимой лаборатории. Тогда и решим, что дальше делать. На сигналы горожан мы реагируем. Здесь права на ошибку мы не имеем, - заявил Олег Бекмеметьев.

Что еще происходит в городе в рамках БКАД**?

6 мая начался ремонт на улице Новоажимова. А на улице Ленина (от ул. Удмуртской до ул. Коммунаров) снимают покрытие, чтобы нанести новый слой асфальта. Это нужно, чтобы минимизировать уклоны. Работы закончат через две недели. Дорогу фрезеруют днем, а новое покрытие укладывают ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

Дорогу выложат щебеночно-мастичным асфальтобетоном Фото: Анастасия Захарова

Дорогу выложат щебеночно-мастичным асфальтобетономФото: Анастасия Захарова

- В составе смеси в основном щебень. Это самое оптимальное покрытие для городского транспорта. Мы делаем выравнивающий слой, и после этого покрываем щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Срок службы покрытия минимум три года, - прокомментировал Николай Явнов, прораб дорожного предприятия Ижевска.

* Керн – проба асфальта. С ее помощью проверяют качество дорожных работ. Представляет собой цилиндрический столбик.

**Безопасные и качественные автомобильные дороги

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ИСТОЧНИК KP.RU

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