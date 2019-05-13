В Ижевске эвакуировали людей из трех торговых центров, железнодорожного вокзала и аэропорта
В понедельник, 13 мая, поступило несколько сообщений о минировании общественных мест в Ижевске. В частности, речь идет о железнодорожном вокзале, аэропорте, торговых центрах «Столица», «Флагман» и «Италмас». Жители пишут, что даже посетителей банного комплекса выводили в купальниках.
Известно, что сообщения о минировании вокзала и аэропорта, в частности, были анонимными. После поступления звонка сотрудники провели эвакуацию людей и выставили оцепление.
- С двух железнодорожных вокзалов в Ижевске эвакуировали 89 человек - это пассажиры и персонал. В аэропорту - 41 человек, - сообщил заместитель начальника Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Эдуард Шибанов.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртии, по всем поступившим сообщениям проводится проверка.
- Во взаимодействии с сотрудниками республиканского МВД сотрудники вневедомственной охраны осуществляют оцепление опасной территории и эвакуацию посетителей. Саперами ОМОН будет проводится обследование объектов и прилегающей территории на предмет обнаружения взрывных устройств, - сообщили в пресс-службе.
На данный момент известно, что железнодорожный вокзал уже проверен специалистами. По словам Эдуарда Шибанова, взрывчатых веществ не обнаружено.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске ожидается первая гроза.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»