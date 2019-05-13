2019-05-13T17:47:09+03:00
Происшествия

В Ижевске эвакуировали людей из трех торговых центров, железнодорожного вокзала и аэропорта

Выехали саперы ОМОН
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В понедельник, 13 мая, поступило несколько сообщений о минировании общественных мест в Ижевске. В частности, речь идет о железнодорожном вокзале, аэропорте, торговых центрах «Столица», «Флагман» и «Италмас». Жители пишут, что даже посетителей банного комплекса выводили в купальниках.

Известно, что сообщения о минировании вокзала и аэропорта, в частности, были анонимными. После поступления звонка сотрудники провели эвакуацию людей и выставили оцепление.

- С двух железнодорожных вокзалов в Ижевске эвакуировали 89 человек - это пассажиры и персонал. В аэропорту - 41 человек, - сообщил заместитель начальника Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Эдуард Шибанов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртии, по всем поступившим сообщениям проводится проверка.

- Во взаимодействии с сотрудниками республиканского МВД сотрудники вневедомственной охраны осуществляют оцепление опасной территории и эвакуацию посетителей. Саперами ОМОН будет проводится обследование объектов и прилегающей территории на предмет обнаружения взрывных устройств, - сообщили в пресс-службе.

На данный момент известно, что железнодорожный вокзал уже проверен специалистами. По словам Эдуарда Шибанова, взрывчатых веществ не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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