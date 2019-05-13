14 мая в Удмуртии ожидаются грозы
В Удмуртии 14 мая, во вторник, ожидаются грозы. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
При грозе также усилится восточный ветер порывами 15-20 м/с. Температура днем 14 мая +27...+32 градуса, ночью +13...+18 градусов. Кратковременные дожди.
15 мая, в среду, днем и ночью местами дожди, температура днем +17...+22 градуса, ночью +8...+13 градусов.
Населению при усилении ветра рекомендуется: в помещениях закрывать окна и форточки, автовладельцам соблюдать скоростной режим и выбирать правильные места парковки, быть готовыми к отключению электричества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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