С 14 мая в Ижевске начнут отключать горячую воду
С 14 мая некоторым жителям Ижевска придется на время проститься с горячей водой. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», начинаются гидравлические испытания. В частности, с 14 мая будут отключения по улицам Ворошилова, Салютовская, Воткинскому шоссе.
- Трубопроводы будут проверены на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя для выявления дефектов и последующего ремонта. Это обязательная процедура, предусмотренная правилами эксплуатации теплосетей и необходимая для их подготовки к прохождению следующего отопительного сезона, - сообщает пресс-служба.
ГДЕ НЕ БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С 14 ПО 24 МАЯ:
Автозаводская, 2а;
Ворошилова, 109а, 111а, 121, 123, 125, 127, 37а;
Воткинское шоссе, 117, 172, 182, 184, 196/1, 283, 284;
Салютовская, 19/1, 27, 57, 67, 71, 75;
Спортивная, 111, 111а.
Поэтапный график испытаний опубликован на официальном сайте компании - в разделе «Гидравлические испытания 2019». Он согласован с администрацией города. Плановые сроки начала и окончания работ по опрессовкам сетей - с 3 мая по 22 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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