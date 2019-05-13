С 14 мая в Ижевске начнут отключать горячую воду

13 Май 16:14 2019-05-13T17:51:52+03:00

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С 14 мая некоторым жителям Ижевска придется на время проститься с горячей водой. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», начинаются гидравлические испытания. В частности, с 14 мая будут отключения по улицам Ворошилова, Салютовская, Воткинскому шоссе.

- Трубопроводы будут проверены на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя для выявления дефектов и последующего ремонта. Это обязательная процедура, предусмотренная правилами эксплуатации теплосетей и необходимая для их подготовки к прохождению следующего отопительного сезона, - сообщает пресс-служба.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С 14 ПО 24 МАЯ:

Автозаводская, 2а;

Ворошилова, 109а, 111а, 121, 123, 125, 127, 37а;

Воткинское шоссе, 117, 172, 182, 184, 196/1, 283, 284;

Салютовская, 19/1, 27, 57, 67, 71, 75;

Спортивная, 111, 111а.

Поэтапный график испытаний опубликован на официальном сайте компании - в разделе «Гидравлические испытания 2019». Он согласован с администрацией города. Плановые сроки начала и окончания работ по опрессовкам сетей - с 3 мая по 22 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU