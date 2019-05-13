В Ижевске собака напала на 80-летнюю бабушку
Несчастный случай произошел в Ижевске на улице Горького 12 мая. Как рассказала жительница на своей странице в «Фейсбуке», во дворе дома собака бойцовской породы напала на 80-летнюю бабушку, которая гуляла с маленькой собачкой.
- Бабушку с укусами увезли в больницу. Сегодня с собакой гулял подросток. Хозяева бойцовой собаки постоянно выгуливают её без намордника. Год назад эта собака уже загрызла маленькую собачку из 3 подъезда. Когда в нашей стране ужесточат законы? - написала Natali Akimova.
Как сообщили «Комсомольской правде»-Ижевск в пресс-службе УМВД России по городу, сообщение об инциденте поступило, сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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