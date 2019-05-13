2019-05-13T17:53:19+03:00
Происшествия

В Ижевске собака напала на 80-летнюю бабушку

Полиция проводит проверку
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Natali AkimovaФото: Natali Akimova
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Несчастный случай произошел в Ижевске на улице Горького 12 мая. Как рассказала жительница на своей странице в «Фейсбуке», во дворе дома собака бойцовской породы напала на 80-летнюю бабушку, которая гуляла с маленькой собачкой.

- Бабушку с укусами увезли в больницу. Сегодня с собакой гулял подросток. Хозяева бойцовой собаки постоянно выгуливают её без намордника. Год назад эта собака уже загрызла маленькую собачку из 3 подъезда. Когда в нашей стране ужесточат законы? - написала Natali Akimova.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Ижевск в пресс-службе УМВД России по городу, сообщение об инциденте поступило, сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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