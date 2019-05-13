Празднование Пасхи в одной из деревень Удмуртии закончилось убийством

13 Май 10:21 2019-05-13T14:04:25+03:00

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В Удмуртии 47-летний мужчина обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 47-летний житель с. Дебесы 28 апреля у себя дома в компании знакомых распивал алкоголь. В ходе празднования Пасхи между гостями – мужчинами 44 и 45 лет произошла ссора и драка. Спустя некоторое время между мужчинами вновь разгорелась ссора. Хозяин квартиры из-за неприязни к побитому взял нож и ударил лежащего мужчину по шее. От полученных повреждений мужчина скончался, - сообщает ведомство.

Чтобы скрыть следы преступления, хозяин квартиры и мужчина, который бил потерпевшего, обмотали тело скотчем и одеждой, вынесли его во двор дома и оставили около сарая. После чего скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции и следственного отдела в кратчайшие сроки задержали преступников. На данный момент мужчина, который обвиняется в убийстве, находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU