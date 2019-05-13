2019-05-13T17:56:15+03:00
Общество

На летний отдых детей в Удмуртии выделили около 350 миллионов рублей

Сейчас в реестре организаций по отдыху есть 614 объектов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии в 2019 году выделили более 347 миллионов рублей на организацию детского отдыха. По словам министра образования региона Светланы Болотниковой, это на два миллиона больше, чем в прошлом году.

- Пока есть определенные сложности с медицинским персоналом в лагерях. В частности, в Шарканском районе. Еще не заключены договоры на поставку питания в Балезинском, Кезском, Граховском, Каракулинском, Селтинском и Сарапульском районах, - рассказала Светлана Болотникова.

Отметим, что сейчас в реестр организаций по отдыху детей входят 614 объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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