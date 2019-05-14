Взрывные работы на территории удмуртского села Пугачево не будут проводить в 2019 году

14 Май 13:12 2019-05-14T15:26:12+03:00

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На территории бывшего арсенала, который располагается в селе Пугачево (Удмуртия), продолжаются работы по утилизации боеприпасов. Как рассказал глава Малопургинского района Сергей Юрин, в этом году будут подготавливать территорию (очищать ее от кустарников), искать, извлекать и перемещать боеприпасы. А вот взрывных работ в этом году не будет. Все продолжат в 2020 году.

- В целом, бывший арсенал представляет собой угрозу не только как территория, способная повлечь чрезвычайную ситуацию, но и как объект, отрицательно влияющий на общественную безопасность. Так, за 12 месяцев 2018 года и 1 квартал 2019 года за хищения металлических фрагментов с территории бывшего арсенала к уголовной ответственности привлечено 42 гражданина. В то же время в 2018 году на территории Малопургинского района возросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, с 9 до 12, - рассказал Сергей Юрин.

Напомним, что территория охраняется сейчас военнослужащими войсковой части поселка Кизнер, бойцами Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU