2019-05-14T15:28:54+03:00
Общество

Школьник из Ижевска разработал «умные» стельки

И выиграл полмиллиона рублей на реализацию задумки
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
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Школьник из Ижевска выиграл грант на международном конкурсе «Мой первый бизнес». Ученик 11 класса школы №27 Данил Петров разработал умные стельки. По его словам, они смогут сами охлаждаться и нагреваться, в зависимости от потребностей хозяина. Кроме того, будут оснащены системой вентиляции.

Как рассказали в пресс-службе Ижевска, в международном конкурсе в этом году участвовало 556 тысяч участников из 53 стран мира и 83 регионов России. Данил оказался среди лучших и выиграл грант в размере 500 тысяч рублей. В конце мая состоится официальное награждение у главы Удмуртии Александра Бречалова.

Кстати, Данил не только постоянный участник олимпиад и интеллектуальных конкурсов, у него есть черный пояс по карате, является чемпионом мира и пятикратным серебряным призером чемпионата мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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