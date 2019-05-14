На экспертизу сгоревшей башни старого корпуса оружейного завода в Ижевске нужно 12 млн рублей

14 Май 15:46 2019-05-14T16:02:59+03:00

Вот только пока неизвестно, откуда их взять

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Ремонт сгоревшей башни старейшего корпуса оружейного завода в Ижевске начнется после экспертизы. Сначала нужно определить состояние памятника. На это необходимо 12 млн рублей, которые пока не выделили.

- Потребуется большая сумма денег, во-первых, чтобы обеспечить охрану объекта. Во-вторых, необходимо провести экспертизу. Это удовольствие стоит порядка 12 миллионов. После того как пройдет экспертиза и мы будем понимать, что можно сделать с этим зданием, примем окончательное решение. Вариантов много, - заявил Владимир Соловьев, министр культуры Удмуртии.

Объект передадут из федеральной собственности в республиканскую. Памятник будет на балансе Национального музея Удмуртской Республики.

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3 июля 2018 года произошел пожар на башне старого корпуса оружейного завода, который стоит на проезде имени Дерябина. Пламя разгорелось под самым шпилем башни, а момент падения шпиля очевидцы сняли на видео. Что теперь будет со зданием, планируется ли реставрация и какие варианты по его спасению видят специалисты (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU