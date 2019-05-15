Спустя 6 дней после аварии с поездом, в Удмуртии скончался 28-летний молодой человек

15 Май 06:36 2019-05-15T10:06:54+03:00

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В понедельник, 13 мая, в больнице скончался 28-летний молодой человек, которого сбил поезд около Сарапула (Удмуртия). Авария произошла еще 8 мая. Как рассказали «Комсомольской правде»-Ижевск в пресс-службе Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, молодой человек сидел на путях.

- Как только машинист его увидел, стал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение для предотвращения столкновения. Однако он не реагировал на сигналы, - рассказали в пресс-службе.

В результате наезда избежать не удалось. Врачи доставили его в больницу, где он спустя шесть дней комы скончался.

Про погибшего известно, что он не судим, нигде не работал и не успел обзавестись детьми и семьей. Многочисленные друзья сейчас пишут соболезнования в социальной сети. Рассказывают, что он был добрым, отзывчивым и безобидным парнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU