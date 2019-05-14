В Удмуртии сбили 10-летнюю девочку

14 Май 12:04 2019-05-14T15:20:50+03:00

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В Удмуртии, в городе Воткинске, 13 мая водитель сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Около 11:20 в Воткинске водитель машины «Митсубиси-Спейс Стар», 34-летний мужчина, сбил перебегавшую дорогу 10-летнюю девочку, - сообщает ведомство.

Также выяснилось, что девочка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП она получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU