2019-05-14T15:20:50+03:00
Происшествия

В Удмуртии сбили 10-летнюю девочку

ДТП произошло 13 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии, в городе Воткинске, 13 мая водитель сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Около 11:20 в Воткинске водитель машины «Митсубиси-Спейс Стар», 34-летний мужчина, сбил перебегавшую дорогу 10-летнюю девочку, - сообщает ведомство.

Также выяснилось, что девочка перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП она получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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