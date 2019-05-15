18 мая в Ижевске откроется мотосезон

15 Май 07:12 2019-05-15T10:08:31+03:00

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В субботу, 18 мая, мотоциклисты Ижевска официально откроют сезон. В этот день будет большой праздник не только для владельцев «железных коней», но и всех желающих. Как рассказывают организаторы, объединятся многие мотоклубы города - «Кочевники», Wing 18, Gent Riders, Yamaha Owners Club.

Все начнется в 13.00 на площадке около Национального музея Удмуртии имени Кузебая Гурда на улице Наговицына. Покажут новую экспозицию, которая посвящена ижевским мотоциклам. Затем сформируют колонну мотопарада, которая начнет свое движение в 14.30. Они проедут по улице Пушкинской, на Кирова и остановятся в фан-зоне. Именно там будет официальная часть открытия (в 15.00) и пройдет рок-концерт. Завершится городская часть праздника в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU