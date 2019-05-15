Во время ремонта дороги в Удмуртии погибла 14-летняя девочка

15 Май 10:57 2019-05-15T12:02:23+03:00

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В Сарапульском районе вынесли приговор жителю Омской области, по вине которого произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в 2017 году во время дорожных работ на правой полосе дороги оставили экскаватор, одна из гусениц которого находилась на полосе движения.

- Мастер строительных и монтажных работ не принял надлежащих мер безопасности, место стоянки экскаватора должным образом не обозначил.

И 17 июня того же года ночью там ехал автомобиль Toyota Yaris. Водитель не имел технической возможности остановиться до экскаватора, и машина врезалась в технику: экскаватор и грузовой автомобиль.

- От полученных в дорожно-транспортном происшествии травм 14-летняя дочь водителя легкового автомобиля скончалась, - сообщили в пресс-службе.

Подсудимый свою вину отрицал, говорил, что ответственность должны нести другие. Но на основании доказательств суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU