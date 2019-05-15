Глава Удмуртии раскритиковал условия концессии по камским мостам

15 Май 11:22 2019-05-15T12:06:40+03:00

И призвал что-то делать с ценами на проезд по ним

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Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал условия концессии по мостам через Каму и Буй. В частности, сейчас приходится выложить 450 рублей на проезд по двум мостам, при этом платная дорога до Шереметьево обойдется в 200-250 руб, - привел он в качестве примера.

- Я обозначил эту проблему уже перед всеми. Нужно либо менять концессионера и делать реальную финансовую модель со снижением тарифов. Или взять эту дорогу вместе с мостом в федеральную концессию. Потому что у нас по этому, очень интересному соглашению, надо разбираться не в том, кто какие деньги и где взял, а в том, кто подписывал это соглашение, кабальное для республики, - возмутился Александр Бречалов.

Он напомнил, что согласно условиям, республика должна ежегодно выплачивать 470 миллионов рублей в качестве компенсации за не полученную прибыль. Но могут выставить счет на 13 миллиардов рублей, в случае низкого трафика.

- Кто это делал, тот настоящий преступник! Извините за грубое слово, но это не про Удмуртию было соглашение. Это либо про чьи-то там интересы, либо про личные. Нас не может устраивать эта концессия - надо пересматривать условия, - заявил глава Удмуртии.

Напомним, что в 2013 году власти Удмуртии, ООО «Региональная инвестиционная компания» и банк ВТБ заключили концессионное соглашение на строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй. Общая стоимость проекта составляла 14 млрд руб. Строительство началось в 2013 году, рабочее движение открылось в 2016 году, а платный проезд начал действовать в августе 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU