Британское издание Independent включило наряд удмуртских бабушек в список самых странных за всю историю «Евровидения»

В преддверии вокального конкурса «Евровидение-2019», британское издание Independent составило список самых странных нарядов, которые были за всю историю конкурса. В частности, там же оказались «Бабушки из Бураново» (в прошлом «Бурановские бабушки» - Прим. ред.). Напомним, что коллектив из Малопургинского района выступал в 2012 году.

- «Бурановские бабушки», группа пожилых женщин, родом из села Бураново в России. Группа, возглавляемая художественным руководителем Ольгой Туктаревой, насчитывает восемь участников, хотя только шесть были допущены к участию в международном конкурсе, - пишет издание.

Интересно, что в список также вошли металлисты Lordi и Верка Сердючка.

Напомним, вокальный конкурс «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представляет певец Сергей Лазарев.

