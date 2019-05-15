В Ижевске ищут 22-летнего парня, который работал в кальянных и барах
В Ижевске ищут 22-летнего Хусаинова Марата Фэнисовича. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», молодой человек родом из Глазова, однако с января 2019 года перестал выходить на связь с родственниками. Работал в кальянных и барах Ижевска.
Приметы: на вид 25 лет, рост около 180 см, телосложение среднее, волосы темные. На левой брови имеется шрам.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам:
Горячая линия ООУР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951 195 29 71
Полиция: 02 (с мобильного 102)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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