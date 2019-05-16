2019-05-16T12:17:58+03:00
Общество

В Ижевске проверили дворы, которые отремонтировали в прошлом году

Все недочеты подрядчики должны устранить в рамках гарантии
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Ижевске проверили дворы, которые отремонтировали в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего под проверку попали 36 дворов. В ходе объезда были обнаружены недостатки, такие как трещины в асфальте, небольшие ямы, сколы бордюров, недоделки при установке малых архитектурных форм. Все выявленные недочеты подрядчики должны устранить в рамках гарантийных обязательств.

Отметим, что в этом году благоустройство дворов уже началось: работы ведутся в Октябрьском и Индустриальном районах (работает подрядчик ООО ДСК «ЛИДЕР»), в Ленинском - ООО «МИЛЕНА». Они приводят в порядок дворы по ул. Буммашевская (дома №№42,46, 48, 62, 64, 92), ул. Лихвинцева, 52, ул. Клубная, 77, ул. Баранова, 57.

Напомним, что всего в этом году в Ижевске планируется благоустроить 23 дворовые территории 40 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит 106,8 млн рублей, из них 72 млн руб. - средства федерального бюджета, 13 млн руб. - средства собственников на условиях софинансирования. Срок окончания работ в рамках контракта - 30 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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