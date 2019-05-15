На каких участках в Ижевске будут проводиться дорожные работы?

15 Май 15:18 2019-05-15T16:46:12+03:00

На каждый участок дается в среднем 10 дней

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В Ижевске началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим Госавтоинспекция МВД по Удмуртии опубликовал список участков, где будет проводиться ремонт. В среднем, на один участок рабочие должны будут потратить 10 дней.

Итак, в 2019 году отремонтируют:

- с 10 по 27 мая на улице Барышникова (на участке от улицы Рупасова до улицы Сабурова),

- с 10 по 23 мая на улице В. Кудинова (на участке от улицы Молодежной до улицы Союзной),

- с 10 мая по 24 июля на улице Короткова (на участке от улицы Автозаводской до улицы Петрова),

- с 13 мая по 28 мая на улице Н. Курченко (на участке от улицы Молодежной до улицы Союзной),

- с 12 мая по 05 июня на улице Салютовской (на участке от улицы Ворошилова до проезда Автозаводского),

- с 15 по 31 мая на улице Цветочной (на участке от улицы Ворошилова до улицы 9 Января),

- с 10 по 29 июля на улице Герцена (на участке от улицы Фронтовой до улицы Халтурина (включая проезд к экономико-технологическому колледжу)),

- с 20 мая по 07 июня на улице Дзержинского (на участке от улицы Владивостокской до улицы 9 Января),

- с 21 мая по 02 июня на улице Потёмкина (на участке от улицы Совхозной до улицы 10 лет Октября (включая переезд),

- с 29 июля по 13 августа на улице Репина (на участке от улицы Авангардной до улицы Тимирязева),

- с 1 мая по 24 июля - переулок Прасовский (на участке от улицы Орджоникидзе до Карлутской набережной)

- с 12 июля по 3 августа на улице Удмуртской (на участке от улицы Ленина до улицы Краева);

- с 1 мая по 17 июля на улице Бабушкина (на участке от улицы Ухтомского до улицы Ленина (включая шлюзовой проезд от улицы Ленина до улицы Бабушкина)),

- с 5 по 27 июля на улице Краева (на участке от улицы Удмуртской до улицы Революционной),

- с 5 по 22 мая на улице Ленина (на участке от улицы Коммунаров до улицы Удмуртской),

- с 5 по 16 мая на улице Новоажимова (на участке от улицы К. Либкнехта до улицы Маяковского),

- с 9 по 24 июня 2019 года на улице Баранова (на участке от улицы Селтинской до улицы О. Кошевого),

- с 4 по 27 июня на улице Гагарина (на участке от дома №81 до железнодорожного вокзала),

- с 14 по 29 июня на улице З. Космодемьянской (на участке от улицы Новошестнадцатой до улицы Четырнадцатой),

- с 16 июня по 10 июля на улице Мужвайской,

- с 18 июня по 6 июля на улице Фурманова (на участке от улицы Азина до улицы Новгородской),

- с 22 июня по 8 июля на улице Четырнадцатой (на участке от улицы Клубной до улицы Телегина),

- с 14 по 20 июля на улице Кирова (на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной (северная сторона),

- с 31 мая по 26 июня на улице Майской (на участке от улицы Удмуртской до улицы К. Маркса),

- с 28 мая по 16 июля на улице М. Горького (на участке от улицы Ленина до улицы К. Либкнехта и от переулка Широкий до улицы Кирова).

Напомним, Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о результатах исследования асфальта на улице Бабушкина. Именно там укладывали дорогу во время дождя. Итоги весьма интересны.

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ИСТОЧНИК KP.RU