Глава Удмуртии прокомментировал планы по реконструкции аэропорта

16 Май 06:30 2019-05-16T12:19:25+03:00

Ремонт начнут только после получения прогноза по трафику

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Глава Удмуртии Александр Бречалов 15 мая на встрече с журналистами прокомментировал планы по реконструкции аэропорта. Он заявил, что к реконструкции аэропортового комплекса Ижевска приступят только после получения прогноза трафика пассажиров на ближайшие 5 лет.

– Мы провели переговоры с потенциальными инвесторами на сам аэропортовый комплекс. Мы посчитали, что готовы и сами реализовать проект. Но пока у нас не будет точного прогноза по трафику – а у нас он неплохой, – идет увеличение, и пока мы не будем иметь прогноз на 5 лет, – мы не будет приступать к строительству, – отметил он.

По словам главы республики, планируется, что 3,6 млрд рублей поступит по федеральной программе на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, примерно 3,3 млрд рублей готова найти республика на сам аэропорт, подъездные пути и гостиницу.

– В этом году мы получаем 65 млн рублей на начало проектирования взлетно-посадочной полосы, – добавил Бречалов.

Отметим, что завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса намерены в 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU