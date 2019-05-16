2019-05-16T12:32:29+03:00
Происшествия

Две сокурсницы украли у ижевской студентки 80 000 рублей

Злоумышленницы воспользовались отъездом девушки
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: sakhalife.ruФото: sakhalife.ru
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В Ижевске сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 (по Ленинскому району) УМВД России задержали двух студенток техникума из Чайковского, которых подозревают в краже денег с банковского счета однокурсницы из Ижевска.

Как сообщают в пресс-службе МВД по республике, в марте этого года ижевчанка уехала к своим родственникам, а планшет, на котором было установлено приложение «мобильный банк», оставила. Подозреваемые воспользовались отъездом и перечисли на банковскую карту одной из них деньги.

Однако ижевчанке пришло смс-уведомление о списании денег, и она сразу обратилась в полицию. Ущерб составил 80 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража с банковского счета». Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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