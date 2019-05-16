2019-05-16T12:39:17+03:00
Общество

В Ленинском районе Ижевска началось благоустройство «Тропы здоровья»

Примерная стоимость запланированных работ составляет 1 млн рублей
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Ленинском районе Ижевска началось благоустройство «Тропы здоровья» в районе ул. Парашютной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Для освещения участка «Тропы здоровья» протяженностью около 500 метров рядом с ул. Парашютной были установлены 16 фонарей. Планируется также установить 4 фонаря на отметках «Старт» и «Финиш» в районе ул. Инструментальная. Далее в планах - продолжить монтаж линии освещения, установить малые архитектурные формы, - говорится в сообщении.

Отметим, что для дальнейшей реализации проекта жителями Ленинского района было принято решение об участии в конкурсе «Инициативное бюджетирование». Примерная стоимость запланированных работ составляет 1 млн рублей. Присутствующие на итоговом собрании горожане проголосовали за софинансирование проекта - вклад населения составит 15% от стоимости проекта.

В случае победы в конкурсе планируется продолжить установку фонарей по периметру - более 35 светоточек на протяжении 2 км, а также благоустроить дорожки - отсыпать их песком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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