2019-05-16T12:45:48+03:00
Политика

Глава Удмуртии: «Если мы не выполним поставленные задачи, то команда должна покинуть республику»

Александр Бречалов прокомментировал возможность пойти на второй срок
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

15 мая глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возможность пойти на второй срок в 2022 году.

- Я об этом не думаю. У меня нет никакого решения. Мы готовим план социально-экономического развития до 2027 года. Хочется верить, что за пять лет мы успеем это сделать, но все-таки нужно больше времени. Меня не то что все устраивает, но мне нравится вызов этот. Те успехи, которые есть сейчас, я не оцениваю. Хочется увидеть бюджет - пусть там будет хоть 1 млн руб., но это будет чистый профицит. Что будет в 2022 году - мы поставили очень амбициозные задачи, если мы их не выполним, то команда должна покинуть республику. Это однозначно, - рассказал Александр Владимирович.

Напомним, Александр Бречалов стал главой Удмуртии в сентябре 2017 года. Что он говорил в торжественной речи и какие сейчас есть приоритетные задачи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! На набережной Ижевска планируют запретить курить кальяны. Кстати, Александр Бречалов очень резко высказался по этому поводу.

- «Это бич, это какой-то ужас!»: что еще сказал Александр Бречалов про «наливайки».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону