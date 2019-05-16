Глава Удмуртии: «Если мы не выполним поставленные задачи, то команда должна покинуть республику»

16 Май 09:19 2019-05-16T12:45:48+03:00

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15 мая глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возможность пойти на второй срок в 2022 году.

- Я об этом не думаю. У меня нет никакого решения. Мы готовим план социально-экономического развития до 2027 года. Хочется верить, что за пять лет мы успеем это сделать, но все-таки нужно больше времени. Меня не то что все устраивает, но мне нравится вызов этот. Те успехи, которые есть сейчас, я не оцениваю. Хочется увидеть бюджет - пусть там будет хоть 1 млн руб., но это будет чистый профицит. Что будет в 2022 году - мы поставили очень амбициозные задачи, если мы их не выполним, то команда должна покинуть республику. Это однозначно, - рассказал Александр Владимирович.

Напомним, Александр Бречалов стал главой Удмуртии в сентябре 2017 года. Что он говорил в торжественной речи и какие сейчас есть приоритетные задачи.

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- Ура! На набережной Ижевска планируют запретить курить кальяны. Кстати, Александр Бречалов очень резко высказался по этому поводу.

- «Это бич, это какой-то ужас!»: что еще сказал Александр Бречалов про «наливайки».

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ИСТОЧНИК KP.RU