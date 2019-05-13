На набережной Ижевска могут запретить курить кальяны
В Ижевске на набережной планируют запретить курить кальяны. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 13 мая.
- На набережной вчера рейды были, возьмите под контроль, просто уже за рамки всего выходит, не только сами кальян курят, но еще и продают его. Все основания есть для наказания в соответствии с административным кодексом. Это надо прекращать - заявил глава республики.
Он поручил взять ситуацию под контроль заместителю министра внутренних дел по Удмуртии – начальнику полиции Олегу Мальцеву.
Напомним, с 26 февраля 2019 года несовершеннолетним запретили посещать кальянные.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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