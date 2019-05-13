На набережной Ижевска могут запретить курить кальяны

13 Май 08:36 2019-05-13T08:36:07+03:00

Также там не только его курят, но и продают

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В Ижевске на набережной планируют запретить курить кальяны. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 13 мая.

- На набережной вчера рейды были, возьмите под контроль, просто уже за рамки всего выходит, не только сами кальян курят, но еще и продают его. Все основания есть для наказания в соответствии с административным кодексом. Это надо прекращать - заявил глава республики.

Он поручил взять ситуацию под контроль заместителю министра внутренних дел по Удмуртии – начальнику полиции Олегу Мальцеву.

Напомним, с 26 февраля 2019 года несовершеннолетним запретили посещать кальянные.

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ИСТОЧНИК KP.RU