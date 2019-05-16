Этап Кубка России по скейтборду пройдет в Ижевске 18 мая

16 Май 15:43 2019-05-16T15:43:44+03:00

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В субботу, 18 мая, в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтборду. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Удмуртии, к нам приедут 40 спортсменов из разных уголков страны.

- Этап Кубка России по скейтбордингу станет большим событием не только для Удмуртии, но и для всей страны. Поскольку скейтбординг получит большую поддержку в его продвижении в регионах и укреплению данной культуры среди людей, - рассказали в пресс-службе.

Приглашаются и зрители. Начало соревнований – в 13.00. Все действие будет происходить в бетонном скейтпарке на улице Красногеройской, 71. Кстати, следующие этапы будут в Тюмени, Чебоксарах и Королеве.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

11.00 - регистрация участников и раскатка

13.00 - квалификация, в которой у каждого участника будет попытка длиной в 1 минуту, по итогам которой 12 лучших участников проходят в полуфинал

14.00 - полуфинал, у каждого из 12 участников будет 2 попытки по 1 минуте, лучшая из которых войдёт в итоговый зачёт

15:00 - финал. 5 участников, у каждого из которых будет по 2 попытки длиной 45 секунд, а также 5 попыток на лучший трюк. Каждая попытка и лучший трюк оцениваются по стобалльной системе. В зачет идет сумма пяти высших оценок.

16:30 - соревнования на лучший трюк для всех желающих, по итогам которых судьи выбирают самый сильный на их взгляд трюк

17:10 - награждение

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ИСТОЧНИК KP.RU