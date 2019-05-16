2019-05-16T13:15:12+03:00
Спорт

Один из зрителей шоу тренера Алины Загитовой поделился доброй историей

Шоу проходило в Краснодаре
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Шоу Этери Тутберидзе прошло еще в апреле, но зрители вспоминают истории, связанные с этим шоу, до сих пор. Так, один из зрителей поделился самой милой и доброй историей с участием Алины Загитовой.

- После шоу Алина быстро вышла из здания и села в «мерседес». Автографы не раздавала и не фотографировалась. Девочка лет 8 заплакала, что не успела сфотографироваться с Алиной. Тогда Алина и Этери Тутберидзе попросили остановить микроавтобус, девочку завели внутрь, там она сфотографировалась с Алиной и Алина еще подарила плюшевого зайца. Ребенок на седьмом небе от счастья, - написали в твиттере Sarkisira.

Фото: sycheva.elena

Фото: sycheva.elena

Напомним, сейчас Алина Загитова отдыхает и радует своих поклонников фотографиями в купальнике.

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Алина Загитова в шоу "Чемпионы на льду" в Краснодаре 20.04.2019.Алина Загитова в шоу Этери Тутберидзе в Краснодре 20.04.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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