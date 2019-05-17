В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-17T11:36:21+03:00

Городам дается две недели, чтобы подключить к обсуждению общественности

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В Удмуртии дали старт кампании по составлению списка на ремонт дорог в 2020 году. Как сообщила начальник КУ УР «Управтодор» Ирина Шкляр, дороги будут восстановлены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Федерацией нам доведены лимиты на три года вперед и в этих границах мы можем планировать свою деятельность, - пояснила Ирина Шкляр.

В течение двух недель муниципалитеты должны подключить общественность к обсуждению списка, а уже к концу мая должны подготовить свои предложения. Таким образом, к середине июня будут сформированы окончательные списки объектов ремонта.

Кстати, будут изменения в части выбора участков – к обследованиям будущих объектов подключат специализированные организации. Их выберут путем проведения государственной закупки. Если все пойдет по плану, то торги на ремонт дорог проведут уже в декабре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU