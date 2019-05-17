Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-17T13:29:24+03:00

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В Ижевске на улице Ленина продолжается выкладка бордюров. Среди жителей города прошла волна негодования. Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин прокомментировал ситуацию.

- Любые решения по изменению организации дорожного движения, по какому-то дополнительному устройству, принимаются на заседании Технического совета администрации города Ижевска. На заседании решалось обустройство улицы Ленина, устройство остановочных площадок, в котором принимал участие лично руководитель региональной Госавтоинспекции Руслан Набиев. Поэтому все мероприятия, которые были согласованы – это обустройство бордюрным камнем, это обустройство перильным ограждением также остановочных комплексов. Они, конечно же, направлены на повышение безопасности людей, ожидающих общественный транспорт. Это и дети, которые могут неожиданно выбежать на проезжую часть, это и пожилые люди, которые тоже не всегда контролируют поведение в участии в дорожном движении. Соответственно бордюрный камень – это общепринятая норма, исключающая въезд транспортного средства на остановку с людьми в случае ДТП или когда автомобиль потерял управление.

По словам Вениамина Павловича, для улучшения пропускной способности улицы Ленина будет изменен режим работы перекрестков, то есть дополнительная полоса, уширения в районе перекрестка с Удмуртской. Сейчас эта работа проводится. Также планируется данный вид работ на перекрестке с улицей Коммунаров. Позиция Госавтоинспекции – любые меры, которые повышают безопасность дорожного движения, это, конечно, во благо жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU